球団公式Xが公開

米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が、球団公式Xの“告知映像”に登場。食べ物を頬張り、自らの姿がデザインされたTシャツを纏ったユニークな映像が注目を浴びている。

突然現れた。カメラ越しにドアップで映った岡本。黙々と食べていたのはメキシコ発祥の伝統食ケサディーヤのようだ。着用した青いTシャツには「KAZUMA OKAMOTO」の文字が躍り、自身の姿もプリント。まるでCM映像のようで、カメラ目線で「ナイスTシャツ」と言って微笑んだ。

ブルージェイズ公式Xは「FASHION STATEMENT かっこいいTシャツ！」「このカズマ・オカモトのTシャツを7月20日に手に入れよう！」と綴って実際の映像を公開。7月20日のレイズ戦で配布されるアイテムの告知映像に、地元カナダファンの視線が続々と集まっていた。

「このTシャツ今すぐ欲しい。完全にファッションアイコンのオーラ」

「シンプルで洗練されたデザインと大胆な雰囲気。このカズマ・オカモトTシャツ、かなりおしゃれで存在感あるね」

「これめっちゃかっこいい！！」

「このTシャツ企画が発表される数時間前に、ちょうどこの試合のチケット買ったばっかりなんだけど！」

「これをゲットするために、灼熱の太陽の下で7時間くらい並ばなきゃいけなさそう（笑）」

「これすごくいいね！ 言っとくけど、ケサディーヤじゃなくてTシャツのことね」

岡本はメジャー1年目の今季、長打力を発揮し、ここまで10本塁打をマーク。17日（日本時間18日）の敵地タイガース戦は休養日のため欠場。チームは4-1で勝利した。



（THE ANSWER編集部）