2009年にデビューした「ClariS」は当時顔出しNGだった16日にエスコンフィールドで行われた日本ハム-西武戦に、女性3人組の人気ユニット「ClariS」が来場した。メンバーの一人、北海道出身のクララさんがファーストピッチセレモニーに登場。大暴投に顔を真っ赤にしていたが、「照れてる顔が尊すぎる」「可愛すぎないか」とファンを虜にした。クララさんは日本ハムのホームユニホームにショートパンツを合わせて登場した。髪をポ