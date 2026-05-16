ホワイトソックスの村上宗隆内野手は15日（日本時間16日）、本拠地レートフィールドでのカブス戦に「2番一塁」で先発出場。4打数1安打だった。今季から海を渡った日本球界最高峰のスラッガーは、ここまでア・リーグ2位タイの15本塁打と大活躍。3年連続で年間100敗超えを喫していたチームを勝率5割に押し上げている。地元紙『シカゴ・サンタイムズ』電子版は、アーチ量産で話題を呼んでいる村