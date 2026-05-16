◇NBA西プレーオフ準決勝・第6戦スパーズ139ー109ウルブズ（2026年5月15日ターゲット・センター）NBAスパーズは、15日（日本時間16日）に西プレーオフ（PO）準決勝・第6戦でウルブズと対戦した。ステフォン・キャッスルがチーム最多32得点11リバウンドのダブルダブルの活躍で大勝。今シリーズ通算4勝2敗で昨季王者サンダーが待つ西PO決勝へ駒を進めた。昨季王者へ挑戦権を勝ち取った。通算3勝2敗で王手をかけていたスパ