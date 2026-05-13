女優の南琴奈（19）が6月19日に写真集「水光南琴奈」（小学館）を発売する。昨年のフジテレビ系ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」や映画「ミーツ・ザ・ワールド」など、話題作への出演で注目を集めている若手女優の、同20日に20歳を迎えることを記念した節目の一冊となる。ファースト写真集から約6年間にわたり、南を撮り続けてきた写真家・松岡一哲氏によって、飾らない素顔が収められている。撮影地はタイで、夏