■りたりこ 1,470円(+296円、+25.2％) 東証プライムの上昇率3位。ＬＩＴＡＬＩＣＯ [東証Ｐ]が7日ぶり急反騰。11日の取引終了後、26年3月期の連結決算の発表にあわせて、27年3月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は440億円（前期比15.0％増）、最終利益予想は33億円（同20.5％増）とした。期末一括配当予想は4円増配の15円を見込む。同時に取得総数100万株（自己株式を除く発行済み株式総数の2.9％）、取得総額10