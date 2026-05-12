宝塚歌劇団は12日、9月7日付で宙組新組長に現副組長の愛すみれ（あい・すみれ）が昇格、新副組長に小春乃さよ（こはるの・さよ）が就任すると発表した。 宝塚では3月1日付組長、副組長各1人から副組長を2人態勢になり、愛はそのときに副組長になったばかり。現組長の92期の松風輝（まつかぜ・あきら）の9月6日付退団に伴うもので、2人態勢の副組長の97期の秋奈るい（あきな・るい）は引き続き現職にとどまる。 愛は95期初