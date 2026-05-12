ベッツがILから復帰、フリーランドが3Aに降格した【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースは11日（日本時間12日）、ムーキー・ベッツ内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。代わってアレックス・フリーランド内野手が3Aオクラホマシティに降格。デーブ・ロバーツ監督は「難しかった。タフな決断だった。でも結局のところヘソンの方がいい活躍をした」と決断の背景を明かした