元日本テレビアナウンサーで、皇室ジャーナリストの久能靖（くのう・やすし）さんが2日、老衰のため横浜市の施設で死去した。90歳。葬儀は親族で行った。東大卒業後、日本テレビにアナウンサーとして入社。ニュース部門を担当し、東大闘争や成田闘争、日中国交正常化など歴史的場面の中継を担当した。1972年の「あさま山荘事件」では警官隊突入の際に約9時間にわたり実況中継。食事も休憩も取らず、時に発砲がある危険な現場