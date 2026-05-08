乳液やクリームをしっかり塗っているのに、なんとなく肌が重たく見える。ベタつきが気になり、メイクのりもいまいち整わないなどと感じることはありませんか？その原因は、肌質ではなく“油分の重なりすぎ”にあるかも。大人世代のスキンケアは、不足よりも“足しすぎ”でバランスが崩れることが増えていきます。“いつもの量”が今の肌に合っているとは限らない同じアイテムを使っていても、肌の状態は日々変化しているもの。気温