閉園間際、駆け込むようにアトラクションへ並ぶゲストの姿はディズニーランドでは珍しくありません。「あと1つだけ乗りたい」という気持ちは理解できるものの、その行動が現場に与える影響について、元キャストの証言が注目を集めています。 閉園間際の“無理並び”、実は現場では… アメリカ・フロリダのウォルト・ディズニー・ワールド（マジックキングダム）で勤務していた元キャストが、Redditに投稿した