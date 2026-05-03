Anna(Vo)、Toki(G / ex-Aldious)、Miho(B / ex-LOVEBITES)、Kano(Dr)からなる女性4人組バンドZilqyが2026年秋、1stフルアルバム発売に伴う全国ツアー＜Tour 2026「Birth of Riot」＞を開催することが発表となった。これは、本日5月3日に東京・渋谷WWWで開催された自身初ツアー＜Rise to Liberation＞のファイナル公演で発表されたもの。2025年12月のお披露目ライヴにて2026年秋のフルアルバムリリースをアナウンスしていたZilqyだ