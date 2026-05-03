漫画『We are connected』の作者、菜緒都さんにインタビュー。“最終的に同じ方向を向く”ことが僕の考える連帯のイメージ雑談ポッドキャスト「We are connected」を配信している高校の元同級生4人。収録のため、その日も、春、葵、ゆうは恵理の部屋にやって来た。性格や好みも違う女子大学生たちは、ベタベタしていない独特の空気感を放つ。「僕の根底にあるのは、第一に、カッコいい人物や雰囲気を描きたいという欲求です。その