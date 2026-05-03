STARGLOWが、5月3日(日)に埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で行われた＜VIVA LA ROCK 2026＞へ初出演を果たした。◆STARGLOW 写真2014年にスタートした＜VIVA LA ROCK＞は今年が初の野外開催。STARGLOWにとって、昨年9月の＜BMSG FES’25＞以来2回目の野外フェス参加となった。自身初のバンドセットでのライブとなった今回、STARGLOWは巨大な「VIVA！STAGE」のトップバッターとして青空の下に登場。地鳴りのようなバンドの重