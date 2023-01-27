▲「ノイズ時代」ジャケット写真：毎日新聞社/アフロドレスコーズの新曲「ノイズ時代」が、憲法記念日である本日5月3日0時よりサプライズ配信された。本作は、ドレスコーズの“反戦シングル”となる新作。冒頭からサウンドコラージュのように広がる荒々しいノイズが特徴的な楽曲となっている。ジャケットは群衆が写し出されたモノクロの写真の上に「ノイズ時代」の文字をコラージュしたデザインとなった。ドレスコーズによる新曲