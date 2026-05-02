irienchyがメジャー1stアルバム『UNiQUE』リリースツアーの最終日を本日5月2日に渋谷Milkywayにて開催し、そのステージ上で8月2日に渋谷WWWでのワンマン公演を行なうことを発表した。渋谷WWWはirienchyにとって自己最大キャパとなる会場。ここまでのライブではアルバムに収録された新曲も続々とパフォーマンス披露されており、渋谷WWWワンマンのセットリストはそれらの集大成になることが見込まれる。irienchyは2026年に東海大学湘