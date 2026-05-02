全国の「カラオケまねきねこ」を舞台に、次世代のスターを発掘するオーディションプロジェクト『まねチャレ』の第2回がスタートとなった。『まねチャレ』は、「好き」だけで応募できるというボーカルオーディションで、カラオケ店舗を「歌う場所」から「夢を叶える場所」へと進化させるイベント企画だ。未経験でも事務所所属でも顔出し無しでもOKという条件もゆるく、応募もLINEで完了するという気軽な設計となっている。第1回で優