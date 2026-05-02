Mrs. GREEN APPLEが、スタジアムツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞の大阪2DAYS公演を明後日5月4日(月)から開催する。本番2日前となった今日、メンバーが早くも大阪入りした模様が写真で公開された。同ツアーはMUFGスタジアム(国立競技場)で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催するものだが、MUFGスタジアム(国立競技場)での4日間開催は嵐以来2組目、バンドとしては史上初であ