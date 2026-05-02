The Novembersが5月20日、約2年半ぶりの新作となるEP『合奏する、エンジン』をデジタルリリースすることが発表となった。同EPのタイトルには、5月22日の札幌公演を皮切りにスタートする6都市ライブハウスツアー＜TOUR 2026「合奏する、エンジン」＞と同じものが冠された。収録曲は「HERO」「The Singing Engines」「遥か彼方」「合奏 -Hold me Hold me Hold me-」といった全4曲。「HERO」には音楽家・阿部芙蓉美がゲストボーカルと