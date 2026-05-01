TBS「水曜日のダウンタウン」に出演し話題となった、吃音を公言している芸人・インタレスティングたけし（46）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し「頭に穴開ける手術」をすると報告をした。

たけしは「優しいお笑いの先輩もいれば苦手な怒鳴る先輩もいる最近脳神経外科に行って色々聞いたら苦手な場所や人とは絶対離れなさい と言われたので離れました！」といい「夏になったら二週間入院するかもしれません！頭に穴開ける手術をするみたいです 想像するだけで恐い」と突然の報告。

「手術でしっかり治るのかなぁ？九月にはまた講演会決まるかもしれません あと色んなところから講演会のオファー来てるんです！もちろん参加したいです なので筋力つけて治したい絶対復活して絶対参加します 単独ライブもやります 応援お願いします！！」と呼びかけていた。

ユーザーからは「痩せてて心配…」「早く良くなりますように……」「良い方向に向かうことを祈ってます！」「がんばれー！」「ファイトです」「どうかどうかお大事にして秋には復活してね」といったコメントが寄せられていた。