まるで妖精の世界に迷い込んだような、夢のティータイム。表参道のHAUTE COUTURE CAFEにて、約3000本の藤の花に包まれる「Wisteria Fairy Garden Afternoon Tea」が登場。紫に染まる幻想的な空間と、繊細で美しいスイーツたちが、心まで満たしてくれる特別なひとときを演出します。日常を離れ、優雅で非日常な時間を過ごしてみませんか？ 藤の花が降り注ぐ幻想空間 店内に一歩足を踏み入れると、そこはまるで別