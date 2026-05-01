初夏の訪れとともに、爽やかなスイーツを楽しみたくなる季節♡そんな気分にぴったりなのが、資生堂パーラー 銀座本店ショップから登場する数量限定スイーツ「ムース オ フロマージュ ソース シトロン」。濃厚なチーズのコクとレモンの爽やかな酸味が絶妙に重なり、ひと口で心までリフレッシュできる一品です。自分へのご褒美や手土産にもおすすめの、季節限定の特別な味わい