資生堂パーラー銀座本店ショップの数量限定スイーツ登場♡爽やかレモン香る贅沢チーズムース

初夏の訪れとともに、爽やかなスイーツを楽しみたくなる季節♡そんな気分にぴったりなのが、資生堂パーラー 銀座本店ショップから登場する数量限定スイーツ「ムース オ フロマージュ ソース シトロン」。濃厚なチーズのコクとレモンの爽やかな酸味が絶妙に重なり、ひと口で心までリフレッシュできる一品です。自分へのご褒美や手土産にもおすすめの、季節限定の特別な味わいをご紹介します。

初夏を彩る爽やかチーズムース

2026年5月1日（金）より、資生堂パーラー 銀座本店ショップにて数量限定で発売される「ムース オ フロマージュ ソース シトロン」は、459円（税込）で展開されるスイーツです。

北海道産クリームチーズと生クリーム、さらに岡山県蒜山高原産ジャージー牛乳を使用したムースは、なめらかで軽やかな口あたりが魅力。

濃厚でありながら重すぎず、暑くなる季節にも心地よく楽しめる仕上がりです。サイズは食べきりやすいカップタイプで、日常のティータイムにも取り入れやすいのが嬉しいポイントです。

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瀬戸内レモンが引き立てる上品な味わい

このスイーツの主役ともいえるのが、瀬戸内産レモンを使ったソース。温暖な気候で育ったレモンは、糖度が高く酸味がまろやかで、果汁の香りも豊かです。

チーズムースのコクに、レモンのフレッシュな酸味が重なることで、後味はすっきりと軽やかに。甘さと酸味のバランスが絶妙で、最後のひと口まで飽きずに楽しめます。

涼やかな味わいは、これからの季節のリラックスタイムにぴったりです♪

手土産にもぴったりの上質スイーツ

上品で洗練された味わいは、大切な方への手土産にも最適。見た目もシンプルで美しく、どんなシーンにも馴染む一品です。

販売は資生堂パーラー 銀座本店ショップ限定で、数量限定のためなくなり次第終了となります。気になる方は、早めのチェックがおすすめです。

*数量限定のため、なくなり次第終了となります。

*写真はイメージです。商品は写真と異なる場合がございます。

*価格は全て税込希望小売価格です。

*予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

この季節だけの特別なひとときを

爽やかなレモンと濃厚チーズが織りなす贅沢な味わいは、日常に小さな特別感を添えてくれます。数量限定だからこそ出会えるこの一品は、頑張る自分へのご褒美にもぴったり♡

季節の移ろいを感じながら、上質なスイーツで心ほどけるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。