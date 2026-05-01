モデル・タレントとしてZ世代から支持を集める伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランドRosemから、毎日着たくなる春の新作が登場しました。可愛らしさと大人っぽさ、どちらも楽しめる2デザインは、気分まで華やかにしてくれるラインナップ。やすらぎとトキメキを同時に叶える、新しいお気に入りを見つけてみませんか♡ 360度かわいいアイボリー×ブラック 春の新作1つ目は、アイボリー