暑い季節も快適に、美しく過ごしたい女性へ♡プラスサイズ向け下着ブランドグラマープリンセスから、春夏にぴったりの新作第二弾が登場しました。通気性や接触冷感などの機能性に加え、シルエットの美しさにもこだわったラインナップ。サイズ展開もさらに充実し、自分にぴったりの一枚が見つかります。 夏を快適にする機能派インナー まず注目は、4月16日発売の「Zero Fit Cool_90627」。カラー