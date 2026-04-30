電動アシスト自転車といえば「重い」「メンテナンスが面倒」「充電切れが怖い」というイメージを持っている方も多いでしょう。通勤や街乗りに便利な一方で、使い続けるうえでストレスになる場面もあります。そうした課題を見直すモデルとして登場したのが、wimoのURBAN BELT 650。製造は中国ですが、同社が企画・設計・デザインを担当しています。 軽量、静音、服を汚さないというベルトドライブの大きなメリット 一般的な電