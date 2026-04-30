セリアでノスタルジーを感じる可愛いアイテムを発見！サービスエリアなどでよく売っていた豆本サイズのアルバムキーホルダーです。中には16枚も写真やシールなどを入れるスペースがあり、自分だけのアルバムが作れるスグレモノ。最近はやりのシール帳としても楽しめますよ！さっそくチェックしていきましょう。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルバムキーホルダー ミニ16ポケット価格：￥110（税込）サイズ（約）：H8×