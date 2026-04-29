最近「なんとなく彼が冷たい」「前と比べて距離を感じる」…そんな違和感があるなら要注意。実はその変化、彼の“飽き”のサインかも。そこで今回は、男性の気持ちが冷めたときの「行動変化」を紹介します。連絡頻度やデートの回数が激減する「好きな人には会いたくなる」のが自然な心理。それなのに、彼からの誘いが激減し、LINEもそっけなくなってきたら、関係へのモチベーションが下がっているサインでしょう。以前はマメに連絡