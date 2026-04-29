義実家との距離感に悩むママは少なくないでしょう。先日もママスタコミュニティには「義実家に行くメリット」について問うこんな投稿がありました。投稿者さんはここ最近、義実家の話になると旦那さんと喧嘩になってしまうそうです。『私は義実家と仲良くしていきたいのですが、距離感の詰め方がイマイチわからず、うまくいきません。きっと「義実家へ行くメリットがない」と感じているからだと思います。接待のように気を遣わなけ