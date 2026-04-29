磐梯山（ばんだいさん）の麓に位置するリゾートホテル「磐梯山温泉ホテル by 星野リゾート」は7月10日から8月31日までの間、お腹も視界もいっぱいになるまで福島の名産「桃」を満喫できる「はらくっち（*1）桃フェス」を今年も開催します。全国屈指の桃生産地（*2）であり、夏の間、様々な品種の桃が出回る福島県。同イベントでは福島の夏の味覚である桃を使ったひんやりスイーツをお腹いっぱい堪能できます。桃の果樹園をイメージ