およそ2年前、高校2年生だった群馬県前橋市の田中友さん（享年16）が、自転車で登校途中に車と衝突して亡くなりました。今月から16歳以上に自転車の青切符が導入され、各地で取り締まりが広がるなか、友さんのご両親は法律が実情と見合っていないことに不安を抱きます。 【写真】「未来ある16歳の命が一瞬で奪われ」事故の衝撃で大きく曲がった自転車や事故現場の写真（全7枚） 警察庁によると、交通事故の件数が減少傾向にある