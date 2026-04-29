本日4月29日（水）、『昭和の名曲』シリーズから生まれたスペシャル企画『歌うランキングSHOW』の第6弾が放送される。今回もさまざまなランキングで名曲を紹介。「歌い出しで心奪われる曲ランキング」「いま歌いたい国民的演歌ランキング」「盛り上がり確定！カラオケの1発目に歌いたいソング」「ラストに歌いたい！カラオケ締め曲ランキング」「ニッポンに元気をくれる！応援ソングランキング」「一躍スターへ！衝撃のデビュー曲