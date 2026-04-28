◇ファーム・リーグ阪神1―2オイシックス（2026年4月28日ハードオフ新潟）阪神はファーム・リーグ、オイシックス戦で1―2でサヨナラ負けを喫した。先発したラグズデールは3回2/3で1安打1失点。6四球を与え、制球に課題を残した。27日に出場選手登録を外れた木下は3番手で3イニングを投げて3安打無失点と結果を残した。打線は初回2死一、二塁で百崎が適時二塁打を放ち先制するも、以降は得点できなかった。