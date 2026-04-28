かわいいキャラクターたちに癒されること間違いなし！ 新エリアが「富士急ハイランド」にオープン 山梨県富士吉田市の「富士急ハイランド」に誕生する「サンエックス パラダイス」は、広さ約6500?のテーマエリア。富士山を望む絶好のロケーションのもと、サンエックスユニバースのキャラクターたちの世界観を体感できるアトラクション、レストラン、ショップなどを展開する、世界で唯一の屋外型テーマパークです。「サンエックス