元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が28日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、地獄にまつわるエピソードを語った。かつてテレビでも大活躍し、21年に死去した占い師の細木数子さんの生涯を映像化したドラマ「地獄に堕ちるわよ」が、ネットフリックスで配信をスタート。タイトルにちなみ、「地獄を見た経験」について問われた北斗は「地獄を見たことは…見せたことはあると思う」と、レスラー