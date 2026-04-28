なにわ男子の大西流星が、4月27日（月）に自身のInstagramを更新。金髪にイメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】松島聡も「天使降臨」と絶賛！大西流星の金髪姿■雰囲気ガラリ今回投稿されたのは、「変身完了」とコメントが添えられた5枚の写真。大西といえばサラリとした黒髪が印象的だが、今回は金髪にイメージチェンジし、雰囲気をガラリと変えた姿を披露している。この投稿を見たファンか