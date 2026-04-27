湯上剛輝陸上男子円盤投げの湯上剛輝（トヨタ自動車）が26日、米オクラホマ州で行われた競技会に出場し、日本新記録の65メートル38をマークして2位に入った。自身が1年前のこの大会で樹立した日本記録を90センチ更新した。33歳の湯上は昨年9月の世界選手権東京大会に出場。生まれつき難聴で、同11月に行われた聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京デフリンピック」にも出場して金メダルに輝いた。（共同）