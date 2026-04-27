さくらインターネットが後場に入り下げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想は、売上高４５０億円（前期比２７．５％増）、営業利益１５億円（前期４億３００万円の赤字）、最終利益８億５０００万円（前期比３．９倍）と大幅増収で営業損益の大幅黒字転換を見込み、また、年間配当予想を前期比５０銭増の５円５０銭とするものの、営業利益で３０億円前後を見込んでいた市場予想を大き