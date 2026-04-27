ものまねタレント・りんごちゃん（３７）の最新ショットにフォロワーが沸いた。りんごちゃんは２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。」と近況を明かす。その上で「※写真はウィッグです」とつづり、金髪のボブヘアを披露した。口元にはピアスのようなアクセサリーも見える。りんごちゃんは１月にＴＢＳ系バラエティー番組「熱狂マニアさん！」のテレビ企画で「缶詰めダイ