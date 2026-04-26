【モデルプレス＝2026/04/26】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが4月26日までに、自身のInstagramを更新。ロケ先でのオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】夫婦芸人の56歳妻「腰の高さがすごい」“超ミニ”スウェットで美脚スラリ◆さゆり、膝上スウェットから美脚スラリさゆりは「今日は山口県でロケでしたぁ〜」などとつづり、写真を複数枚投稿。「＃かつみさゆり」「＃新山口駅」とハッシ