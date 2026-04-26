都内の賃貸マンションで一人暮らしをしている54歳の会社員、泉谷さん（仮名）。事務職として働きながら、将来受け取る年金とわずかな貯蓄で老後の生活設計を考える日々を送っています。両親はすでに他界しており、兄弟も遠方で暮らしています。月収は手取りで約18万円、家賃は7万5000円と収入の40％以上を占めています。【写真】54歳からでも住宅ローンを組める？最近、賃貸契約の更新時期が近づき、不動産会社から「次回の更新は