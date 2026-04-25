フリーアナウンサーの森香澄(30)がこのほど、ランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに就任したことがわかった。同ブランドの公式サイトなどで発表された。 【写真】自慢の美スタイルも披露！新ミューズに就任した森香澄アナ 同ブランドのミューズとして、藤田ニコルや、田中みな実などが歴任している。ミューズ就任に合わせて、森アナが同ブランドの人気モデル「PJ BAS