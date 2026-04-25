自身の生活を維持しながら、24時間体制の介護を担うために実家という拠点を選ばざるを得ない切実な状況も存在します。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、京都府宇治市在住・55歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆