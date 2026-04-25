CAMPFIREのシステムが不正アクセスを受ける日本サッカー協会（JFA）は4月25日、利用していたクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」において、運営元の株式会社CAMPFIREが管理するシステムが不正アクセスを受け、ユーザーの個人情報が外部に漏洩した可能性があると発表した。発表によると、今回の事案は2026年4月3日以降に報告されていた「GitHubアカウントへの不正アクセス」に関連するもの。詳細調査の結果、4月21日に