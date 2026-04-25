2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が25日までに自身のインスタグラムを更新。妹で、夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得し、引退を発表したスピードスケートの高木美帆さん（31）との姉妹ショットを公開した。「4月25日（土）夜10:00〜日本テレビ系新報道番組『追跡取材 news LOG』初回放送で郄木姉妹のことを取り上げ