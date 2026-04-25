◇NBAプレーオフ1回戦・第3戦レイカーズーロケッツ（2026年4月24日トヨタ・センター）レイカーズの八村塁（28）が24日（日本時間25日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第3戦の敵地ロケッツ戦に先発出場。第1QからFG成功率100％でチーム最多16得点の大活躍を見せた。チームは39ー32とリードして第1Qを終えた。前回の試合となった21日（同22日）の第2戦では豪快なアリウープダンクや3本の3Pシュートなど13得点の躍動。チーム