（ワシントン中央社）米下院歳出委員会は22日、対外軍事融資（FMF）計画の下で台湾に少なくとも5億米ドル（約799億円）の援助を行う内容を盛り込んだ2027会計年度（26年10月〜27年9月）の国家安全保障、国務省および関連計画歳出法案を公表した。同委は報道資料で、関連予算が前年度より減少したことに触れつつ、同法案は台湾を含む米国の盟友に対して力強い資金的支援を維持するものだと説明した。法案は同委の下に置かれる国家安