ノルウェー法人が製造・販売し、特徴的なデザインの子ども用の椅子に著作権法上の保護が及ぶかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は24日、法人側の上告を棄却した。保護を認めなかった一、二審判決が確定した。