陸上男子長距離でマラソン日本記録保持者の大迫傑は２４日、東京・目黒区の「スターバックスリザーブロースタリー東京」で行われた「ＲＯＡＳＴＥＲＹＴＯＫＹＯＣＯＦＦＥＥ＋ＲＵＮ」に出演した。参加者とともに目黒側周辺をランニングし、その後はトークショーに登壇した。コーヒーがテーマで行われたトークショーでは、大迫が大学卒業後から日常的にコーヒーを飲むようになったといい「毎朝６時ごろに起床し