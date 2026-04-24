陸上男子長距離でマラソン日本記録保持者の大迫傑は２４日、東京・目黒区の「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」で行われた「ＲＯＡＳＴＥＲＹ ＴＯＫＹＯ ＣＯＦＦＥＥ ＋ ＲＵＮ」に出演した。参加者とともに目黒側周辺をランニングし、その後はトークショーに登壇した。

コーヒーがテーマで行われたトークショーでは、大迫が大学卒業後から日常的にコーヒーを飲むようになったといい「毎朝６時ごろに起床してコーヒーを飲んでから練習に向かうのが日課。カフェインを摂取することで集中力やパフォーマンスを上がる。特に大事な練習前には必ず取る」とルーチンを明かした。

しかし、レース１週間前はコーヒーを控える。その理由は「カフェインの効果を最大化」。大迫によると、カフェインは摂取してから１時間後目安に集中力が高まる効果が出るといい、「レース当日の直前には必ず飲む」という。世界各地のレースに出場する機会が多いが「どの街に行っても同じ、いつもと同じように起きてコーヒーを飲むことは変わらない」と安定したパフォーマンスのこつを語った。

イベントではラテアートに挑戦し、ハート型のラテを完成させて会場を盛り上げた。